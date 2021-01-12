استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي

قرر القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، الاستقالة من منصبه بسبب الأحداث في الكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي.
وكان البيت الأبيض قرر سحب ترشيح تشاد وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي الأمريكي، وذلك عقب حثه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على إدانة العنف في الكونجرس.
وقال وولف في بيان له: "غير معقولة وأرجو من الرئيس ومن كل المسؤولين المنتخبين، إدانة العنف بأشد الوسائل".
ويعد قرار سحب ترشيحه خطة رمزية للغاية، حيث من المقرر له ترك منصبه في 20 يناير الجاري، بمجرد تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا يُرجح أن يتخذ مجلس الشيوخ أي إجراء حول الترشيح.
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