السعودية.. وفاة الوزير الأسبق "أبا الخيل"

توفي وزير العمل السعودي الأسبق الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل عن عمر يناهز 97 عامًا، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وشغل الشيخ عبدالرحمن عبدالله أبا الخيل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأسهم بشكل فعال في تأسيس البنية التحتية للوزارة باعتباره ثالث وزير يديرها.

وولد "أبا الخيل" عام 1925، وعمل لفترة بوزارة الخارجية السعودية، ثم ملحقًا سياسيًّا في القاهرة وبيروت.

ونعى وزير المواريد البشرية السعودي أحمد الراجحي الوزير أبا الخيل قائلا "خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد معالي الأستاذ عبدالرحمن عبدالله أباالخيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، الذي قدم الكثير في خدمة الوطن".

وتابع "أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".