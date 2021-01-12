توفي وزير العمل السعودي الأسبق الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل عن عمر يناهز 97 عامًا، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وشغل الشيخ عبدالرحمن عبدالله أبا الخيل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأسهم بشكل فعال في تأسيس البنية التحتية للوزارة باعتباره ثالث وزير يديرها.
وولد "أبا الخيل" عام 1925، وعمل لفترة بوزارة الخارجية السعودية، ثم ملحقًا سياسيًّا في القاهرة وبيروت.
ونعى وزير المواريد البشرية السعودي أحمد الراجحي الوزير أبا الخيل قائلا "خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد معالي الأستاذ عبدالرحمن عبدالله أباالخيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، الذي قدم الكثير في خدمة الوطن".
وتابع "أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. وفاة الوزير الأسبق "أبا الخيل" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.