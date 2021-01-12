بقوة 6.8 بمقياس ريختر.. زلزال يضرب الحدود الروسية

تعرضت الحدود الروسية المنغولية لهزة أرضية عنيفة، وصلت إلى 6.8 درجة بمقياس ريختر.

ومن ناحية أخرى، فوجئ الأرجنتينيون بزلزال صباح الأحد الماضي، على درجة مرتفعة على مقياس ريختر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واستطاع مركز أبحاث علوم الأرض الألماني رصد زلزال الأرجنتين وتحديد مدى قوته، وقال: "إن زلزالا قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة سالتا في الأرجنتين صباح اليوم، الأحد".

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 222 كيلومترا.

وبالأمس، ضرب زلزال شدته 5.7 درجة العاصمة التايوانية تايبه، وكان مركزه على عمق كبير قبالة الساحل الشمال شرقي للبلاد، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة رصد الزلازل إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة ييلان مباشرة، وإنه وقع على عمق 72.2 كيلومتر.