بنك التسليف: شروط قرض العمل الحر الجديدة 2021 وخطوات التقديم على التمويل

شروط قرض العمل الحر الجديدة 2021 من بنك التسليف و بنك التنمية الاجتماعية حاليا، يبحث العديد من عملاء البنك عن تفاصيل وشروط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، كما يبحثون عن خطوات التقديم على قرض العمل الحر، ويعد قرض العمل الحر أحد الأشكال التمويلية من بنك التسليف، ويمثل ذلك القرض جزء من مواكبة البنك للمتطلبات المتقدمة، وقد أعلن البنك منذ أيام عن الشروط الجديدة لكافة أنواع التمويل في 2021، وتعد تلك الشروط العامة للحصول على أي من أنواع القروض من بنك التسليف، كما أشار البنك على إجراءات بنك التسليف الإعفاء من باقي الأقساط 2021 للمتعسرين ماديا، وفي سطور القادمة نوضح لكم كل تفاصيل الحصول على قرض العمل الحر من البنك.

شروط قرض العمل الحر 1442 من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن لفئات عديدة داخل المجتمع السعودي الاستفادة من ذلك القرض، حيث أن البنك يستهدف من خلال ذلك التمويل فئات عديدة، ويأخد ذلك النوع من التمويلات شكلين: الشكل الأول هو قرض متناهي الصغر ويستهدف كل من أصحاب الحرف وأصحاب المهن، إما التمويل الثاني فهو النقل التشاركي الذي يساهم في تمويل المركبات من أجل العمل.

ويأتي شروط قرض العمل الحر كالأتي:

ألا يكون مبلغ القرض المطلوب من أجل البدء في العمل الحر أكثر من 50 ألف ريال.

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل صاحب جنسية سعودية.

أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على القرض بين 18 إلى 60 عاما ، ولا يجوز أقل من 18 أو أكثر من 60.

أن يكون المتقدم لطلب القرض هو نفسه من سيمارس العمل الحر بنفسه.

خطوات التقديم على قرض العمل الحر

وقد أشار البنك إلى طريقة التقديم على قرض العمل الحر والتى تأتي خطواته كالتالي:

قم بالتسجيل في المنصة الوطنية للأسر المنتجة.

إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل متناهي الصغر عليك أختيار شريكك في التمويل من الجمعيات الخيرية.

يمكنك بدلا عن ذلك الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية واختيار القروض ثم قرض العمل الحر ثم إجراءات التقديم.

الدخول إلى منصة العمل الحر.

اضغط على انشاء حساب جديد.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة.

يصلك كود للتأكيد على الهاتف قم بإعادة إدخالها ثم اضغط على استكمل البيانات.

ثم بإدخال البيانات المتبقية ثم اضغط تم ليتم إصدار الوثيقة لك.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر

بعد إتباع كافة الخطوات التى تم توضيحها يمكنك الحصول على قرض العمل الحر نقدي من بنك التسليف إذا توافرت لديك الشروط المطلوبة.