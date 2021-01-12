النيابة العامة توفر تقديم وظائف إدارية بإجمالي 671 وظيفة شاغرة عبر جدارة 1442

أعلنت النيابة العامة 1442 تقديم وظائف شاغرة إدارية للرجال والنساء بكثير من المناطق داخل المملكة العربية السعودية، ويبدأ التقديم يوم 4/6/1442 هـ، وتستمر أسبوع كامل، وبعدها يتم غلق باب التسجيل عبر وظائف النيابة المتاحة، والتي يقدر عددها (671) وظيفة إدارية، لسلم رواتب الموظفين العام، بداية من المرتبة (الرابعة) وحتي المرتبة (الثامنة)، وتم الإعلان عبر منصة جدارة للتوظيف، وتم الإعلان عن أهم الاشتراطات وتقسيم الوظائف بين الرجال والنساء وفق ما سنرفقه لكم الآن.

وظائف النيابة العامة 1442

جاء عدد الوظائف المتاحة للرجال (539) وظيفة من المرتبة الرابعة حتى الثامنة، بينما عدد الوظائف المتاحة للنساء (132) وظيفة من المرتبة الخامسة حتى الثامنة، وجاءت الفئات المستهدفة من الخريجين والخريجات ضمن الإعلان كالآتي:

الخريجين والخريجات من الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

الخريجين والخريجات من درجة البكالوريوس.

الخريجين والخريجات من درجة الماجستير.

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

جاء عبر موقع جدارة للوظائف، أن بداية التقديم منذ يوم الأحد الموافق 17 من يناير 2021، وتستمر حتي يوم 23 من نفس الشهر، ليكون يوم السبت من الأسبوع التالي لبداية التقديم.

شروط وظائف جدارة للنيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن بعض من الشروط الهامة، وهي وجوب توافر النقاط التالية في المتقدمين، وأهم هذه الشروط هي:

يجب اجتياز اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، من أجل الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة).

وجوب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وجوب تخطي المقابلة الشخصية، لأن جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

يجب التأكد من صحة البيانات المرفقة بالتقديم، حيث ستتم عملية مطابقة البيانات خلال المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة يتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، المقابلة الشخصية).

طريقة تقديم النيابة العامة وظائف إدارية

أعلنت النيابة، عبر جدارة للتوظيف، أن بداية التقديم يوم الأحد 4-6-1442 هجرياً، وذلك عبر جدارة من خلال، eservices.mcs.gov.sa، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية تفعيل رابط التقديم بداية من الفترة المحددة، وحتي اليوم المعلن عنه، والتفاصيل للرجال والنساء مرفقة بالروابط أعلاه.