نظام الكهرباء الجديد في السعودية 2021.. والعقوبات على المخالفين

نظام الكهرباء الجديد في السعودية 2021 يستهدف رفع خدمة الكهرباء في مختلف مدن المملكة حيث تعمل بكفاءة عالية، وافق مجليس الوزراء السعودي على نظام الكهرباء الجديد في الأيام الماضية، محددة عقوبة على مخالفين نظام الكهرباء الجديد والتى تصل إلى فصل الكهرباء ودفع غرامة مالية.

نظام الكهرباء الجديد في السعودية 2021

هناك مجموعة من البنود ضمن نظام الكهرباء الجديد في السعودية 2021 ينبغي عدم تجاهلها حتى يتم التعرض لعقوبات، وهى على النحو التالي:

المادة 17

تطبيق عقوبة في حالة القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء. عدم الإلتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها. عدم التزام المرخص له في أي مما يأتي :(أ)- توفير المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، وفق الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح.(ب)- عدم توضيح خدمات نشاط الكهرباء المرخص له بتقديمها.(ج)- لابد من الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء. ذكر معلومات أو بيانات خاطئة، أو مضللة. الخطأ عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته. التقصير فى المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة. عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة. عمل المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات. منع المعلومات الضرورية الأنشطة الكهرباء، على أن توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.

المادة 18

1 ـ عد إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

( أ)- وقف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة.

(ب)- فسخ الرخصة.

(ج)- دفع غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.

2 ـ وضع مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، وفق قواعد يصدرها المجلس، يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة 19 .. الغرامات

(أ)- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.

(ب)- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (۳) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.

(ج)- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في محل إقامته، أو في اقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة.

المادة 20

في حالة مخالفة شخص أبا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه، أن تتخذ في حقه واحدا أو أكثر مما يأتي: