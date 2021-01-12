تجديد بطاقة الهوية الوطنية 2021 للنساء.. سجل بسرعة على منصة أبشر absher.sa

تجديد بطاقة الهوية الوطنية 2021 للنساء في المملكة العربية السعودية أتاحته وزارة الداخلية السعودية على منصة أبشر absher.sa حيث تعرف بـ تجديد بطاقة الأحوال المدنية والتى تتطلب تغيير المسكن أو تغيير جهة العمل والوضع الاجتماعي لها، كما يتطلب الأمر ملء نموذج تجديد الهوية الوطنية للمرأة السعودية لمتابعة كافة البيانات والمعلومات الحالية عن الراغبين تجديد بطاقة الهوية الوطنية 2021 من أجل إرسالها إلى مديرية الأحوال المدنية لعقد مقارنة بين البيانات الجديدة والقديمة حتى في النهاية يتم استلام بطاقة الهوية الوطنية بدقة دون خطأ.

تجديد بطاقة الهوية الوطنية 2021 للنساء

تتمكنون من تجديد بطاقة الهوية الوطنية 2021 على منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر. النقر على أبشر الأفراد. سجل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة. الدخول على خدماتي. النقر على الحالة المدنية. ملء المراد إدخالها في الحقول المخصصة لها. تحديد موعد في الأحوال المدنية. الضغط على خدمة (تجديد بطاقة الأحوال المدنية). النقر على تأكيد

شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية 2021 للنساء

حددت وزارة الداخلية السعودية شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية 2021 للنساء عبر منصة أبشر من خلال التالي:

لايقل سن الفتاة المتقدمة للحصول على البطاقة عن خمسة عشر عامًا.

توفير أصل وصورة من خلاصة القيد التي تسجل بها.

تقديم عقيدة الأرواح الأصلية إذا كانت قد حصلت عليها من قبل.

أًصل شهادة الميلاد وصورة عنها.

تحضير 4 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء مقاس (4 * 6 سم).

ملء استمارة تجديد بطاقة الأحوال المدنية للمرأة.

لو المتقدمة طالبة تحضر دليلاً من المدرسة.

لو المتقدمة موظفة إحضار كتاب من جهة العمل.

الجدير بالذكر أن بعد تجديد بطاقة الهوية الوطنية 2021 للنساء لابد من التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية الذي قام بحجز موعد خلال الموعد والموعد المحددين، من أجل تكملة الإجراءات المطلوبة، وتسليم الهوية القديمة.