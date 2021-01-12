حكم عليه بالسجن 1075 عاما .. السجل الإجرامى لشيخ المنصر التركى عدنان أوكتار

جدة - نرمين السيد - عدنان أوكتار هو كاتب ومؤلف تركى، ولد فى أنقرة عام 1956 ، وعاش فيها حتى عام 1979 ، وعندما انتقل إلى إسطنبول التحق بكلية الفنون الجميلة فى جامعة المعمار سنان.

وخلال سنواته الجامعية، قام ببحوث مفصلة فى الفلسفة المادية، والأيديولوجية السائدة التى تحيط به، كما قام بإنشاء مؤسسة للبحث العلمى فى تركيا.

مشوار عدنان أوكتار مع الجرائم

تم إلقاء القبض على عدنان أوكتار فى عام 1986 بتهمة "محاولة استغلال الدين أو المشاعر الدينية، وأيضا الأضرحة الدينية، بهدف إحداث تغيير جزئى للنظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى للدولة العلمانية".

وقضت المحكمة فى ذلك الوقت بعدم وجود دليل على العمل الجنائى، وبعد ذلك تمت تبرئة أوكتار وإطلاق سراحه من الحجز.

وفى عام1991 ، تم إلقاء القبض على عدنان أوكتار بتهمة حيازته لمادة الكوكايين واستجاب للتهمة بنظرية مؤامرة مفادها أن مخبرين سريين زرعوا الكوكايين فى طعامه، وعلى موقعه الشخصى ربط عدنان بين هذه المؤامرة وبين كتاب كان يؤلفه فى ذاك الوقت عن تاريخ الماسونية، كما ذكر على موقعه الشخصى أن نتيجة الفحص الطبى أثبتت وجود نسبة عالية من المخدرات فى دمه.

وفى عام 1999 تم إلقاء القبض على عدنان بعد عدة فضائح تلخصت فى اتهامه باستخدام التهديد لتحقيق مصالح شخصية، وإنشاؤه مؤسسة غير قانونية لأغراض إجرامية، وإحدى الشكاوى كانت من عارضة الأزياء التركية ابرو سيمسك، والتى تعرضت للابتزاز ومن ثم الافتراء بأنها بائعة هوى عبر رسائل فاكس أرسلت لمئات الصحف والقنوات التلفازية لانها رفضت "ممارسة الجنس" مع عدنان أوكتار.

واستمرت المحاكمة لمدة عامين قام معظم المشتكين فيها خلال تلك الفترة بسحب شكواهم بعد تعرضهم للتهديد وتم إطلاق سراح عدنان فى النهاية بينما حكم على اثنين من أعضاء منظمته بالسجن لمدة سنة.

وفى عام 2008 اتهم عدنان أوكتار باستخدام عضوات من منظمته لإغراء العلماء الشباب من العوائل الغنية مع وعد بالجنس مقابل حضور بعض المناسبات.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن إحدى الضحايا فرض عليها أن تمارس الجنس مع 16 رجلاً، وتم تصوير المضاجعات وأعطيت الأشرطة لعدنان، وأى عضوة تفكر فى ترك المنظمة كانت تهدد بنشر تلك الأشرطة الفيديوية.

وفى مارس عام 2008 حكمت المحكمة على عدنان اوكتار و17 عضوا من مؤسسته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وفى عام 2018 شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات مستهدفة عدنان أوكتار 234 شخصا من اتباعه بعد توجيه عديد من الاتهامات له من ضمنها "تشكيل منظمة اجرامية .. الاعتداء الجنسى على اطفال .. الاغتصاب .. خطف اطفال .. التحرش الجنسى .. الابتزاز .. التجسس العسكرى والسياسى ..التحايل باستغلال المشاعر الدينية .. غسيل الاموال ..انتهاك الخصوصية .. تزوير مستمسكات رسمية .. مناهضة قانون مكافحة الإرهاب .. الإكراه ..استخدام العنف .. الافتراء ..الإهانة .. منع المواطنين من تادية الخدمة العسكرية .. التجريم الكاذب .. شهادة الزور .. التعذيب .. تسجيل بيانات شخصية بصورة غير قانونية ..خرق قانون حماية المراة والاسرة .. انتهاك الحقوق الشخصية فى الحق بالتصويت ..السرقة .. التهرب من الضرائب .. التهريب".

وفى 21 مارس 2011، بدأ عدنان أوكتار بث برنامج تلفزيونى على قناة A9 الفضائية حيث يتم نشر استجواباته ومحاضراته على الهواء، حيث نال برنامجه اهتماما واسعا من وسائل الإعلام من حيث غرابته وخصوصا التواجد المثير لعدد من أتباعه من النساء الذين يبدون فى البرنامج وهنّ يرتدين مساحيق تجميل وافرة وتبدو عليهن علامات عمليات تجميل كثيرة ولباسا وصفته وسائل الاعلام بالفاضح والمثير جنسيا.

واعتقل أوكتار فى يوليو 2018، واتهم بتأسيس منظمة إجرامية، والاعتداء الجنسى على الأطفال، والتحرش الجنسى، والعلاقات الجنسية مع القصر، والاختطاف، والاغتصاب، والابتزاز، وحرمان أشخاص من الحرية بطريقة غير قانونية، والتجسس العسكرى والسياسى، والاحتيال من خلال استغلال المعتقدات الدينية ومشاعر الناس، وانتهاك الخصوصية، وتزوير الوثائق، وغيرها من الجرائم.

ومثُل إلى جانب أوكتار فى هذه القضية 236 شخصا، صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد متفاوتة.

ويوصف أوكتار الذى اشتهر باسم "هارون يحى"، بأنه كاتب تركى بتوجه زائف، حيث ألف أكثر من 300 كتاب فى العلوم السياسية والمسائل الدينية والعامة، ترجمت إلى 76 لغة.