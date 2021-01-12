التعليم السعودية تكشف عن آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442

آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442، يعد ذلك من أهم الأمور التي تشغل بال السادة أولياء الأمور والطلبة والطالبات في كافة الصفوف الدراسية بمراحل التعليم العام وأيضاً السادة المعلمين في المملكة ، خاصة ومع اقتراب موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 1442، حيث لا يتبقى سوى أيام قليلة لاستئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة، وذلك وفق التقويم الزمني للعام الدراسي 1442، ولأن هذا الأمر يهم الكثيرين من المواطنين في المملكة، فإننا سوف نكشف لكم تصريحات وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ السابقة أثناء سريان الدراسة في الفصل الدراسي الأول عن آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442.

آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442:-

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 1442 في السعودية اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق17/1/2021 الموافق 4/6/1442، ثم يحصل الطلاب والمعلمين على إجازة عيد الفطر اعتباراً من 17/9/1442 الموافق 28/4/2021، ثم يتم استئناف الدراسة مرة أخرى بالفصل الدراسي الثاني اعتباراً من 6/10/1442 الموافق 17/5/2021، تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من 11/10/1442 الموافق 22/5/2021.

أما عن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442، فوفقاً، لما أعلنه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في تصريحات سابقة بأن وزارة التعليم في المملكة على أتم الاستعداد لكل الاحتمالات، سواء من ناحية استمرار الدراسة بالفصل الدراسي الثاني باستخدام نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي بالنسبة لمدارس التعليم العام والمنصات التعليمية الأخرى بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية، أو الدراسة حضورياً في المدارس مع استخدام منصة مدرستي كرافد هام من روافد التعليم الحديث.

وأشار وزير التعليم في تصريحاته بأن اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني 1442، كما كان متبع في الفصل الدراسي الأول باستخدام منصة مدرستي، أو الدراسة حضورياً في المدارس متوقف على الوضع الصحي بالنسبة لجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وهذا الأمر ليس بيد وزارة التعليم وإنما وزارة الصحة، فإذا ما رأت وزارة الصحة أن عودة الطلاب للمدارس حضورياً لن يشكل أية خطورة على صحة الطلاب من ناحية تفشى جائحة كورونا المستجد، فسيتم اتخاذ القرار بحضور الطلاب للمدارس مرة أخرى وهو مطلب عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب.

وأخيراً، فإن هناك توقعات بأن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة بنظام الدراسة عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع إلا أن ينتهي شهر يناير ومع النصف الأول من شهر فبراير يتم عودة الطلاب إلى المدارس حضورياً مرة أخرى، مثلما ما أعلنت عنه منذ أيام قليلة وزارة التربية والتعليم في دولة الأمارات العربية المتحدة، والتي أعلنت عن عودة الطلاب حضورياً إلى المدارس اعتباراً من النصف الأول من شهر فبراير المقبل.

ومن هنا نوضح أن الوضع الصحي في المملكة هو الذي سوف يساعد وزارة التعليم السعودية في اتخاذ القرار الخاص والمناسب بشأن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442