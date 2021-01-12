تونس تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3.074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 69 حالة وفاة وهى حصيلة قياسية.



جدة - نرمين السيد - سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3.074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 69 حالة وفاة وهى حصيلة قياسية. وأوضحت الصحة التونسية فى بيان اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن إجمالى الإصابات بالفيروس بلغ 162.350 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 5.284.

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