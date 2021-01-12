عاجل .. إصابة الرئيس البرتغالى بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفق ما نقلته وكالة "فرانس برس"، فإن الرئيس البرتغالى دخل الحجر الصحى عقب مخالطة شخص مصاب بـ فيروس كورونا المستجد، وأشار مكتب الرئيس البرتغالى إلى أن المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة "كاسا سيفيل"، وهى هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية.

جدير بالذكر، أن الرئيس البرتغالى ينتظر التصويت فى انتخابات الرئاسة المقرر لها فى 24 يناير الجارى.