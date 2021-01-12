قرار وزير التعليم آل الشيخ بشأن الفصل الـ2 وتغير شهادة الجامعة السعودية لانتظام 1442

جاءت آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودي حفاظاً علي الصحة العامة، واستجابة منا علي تساؤلات الجميع حول ما هي أوامر وزير التعليم الجديدة اليوم، نعلمكم آخر التطورات والأخبار بخصوص هذا الأمر، خصيصاً مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني 1442، بعد أن أوشكت إجازة منتصف العام علي الانتهاء والتي بدأت منذ 12 يوماً مع بداية العام الجديد، وكان المؤتمر الصحفي قبل الإجازة، يوضح لنا أهم قرارات وزير التعليم السعودي الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، وأن نظام التعليم عن بُعد فرصة جيدة للتطور.

وزارة التعليم وآخر المستجدات

أصدر السيد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً هاماً ضمن آخر مستجدات تعليم المملكة، حيث وافق علي التعديل المقترح لتسمية الشهادة الممنوحة من الجامعة السعودية الإلكترونية لـ«انتظام»؛ بينما فيما يخص قرار التعليم عن بُعد أم حضورياً، فقد تم حسمه بالمؤتمر الذي تم عقده قبل بدء الإجازة، وأعلن خلاله، أن منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني، حققت نجاحاً باهراً طبقاً لتعليمات خادم الحرمين الشريفين، وقد لمسنا هذا النجاح في نسبة الدخول للمنصة والتي وصلت إلي 98%، بزيادة 28% عن النسبة المرجوة.

أضاف الدكتور ’’آل الشيخ’’، أن آخر مستجدات قرار وزارة التعليم السعودية، تتمحور حول بدء الفصل الدراسي الثاني باستكمال التعليم عن بُعد، وبعد الأسابيع الأولي سيتم حسم الموقف للتعرف علي إمكانية الاستمرار به، أو عودة التعليم حضورياً تلبية لرغبة الجمهور، بجانب المحافظة علي المستوي التعليمي العام، ودراسة ذلك تطلب جوانب عدة.

قرارات وزير التعليم الجديدة 1442

صدرت أوامر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لتلبية رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية، وهدفها هو النهوض بالمملكة في ظل الظروف والتطورات المحيطة بنا من كل الجهات، وأهم هذه القرارات هي:

تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين.

تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج.

التوسع في التعليم المشترك للابتدائي.

تحديث معايير تقييم أداء المعلمين.

التعليم المشترك في بعض الجامعات.

التعليم العالي للجميع.

كانت هذه آخر مستجدات قرارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، ونتعرف معكم الآن علي آلية العمل بالفصل الثاني وجدول الدراسة، ومن لدية أية تعقيبات يمكنه مشاركتها خلال التعليقات، ليتم دراستها عما قريب.

تقويم الفصل الدراسي الثاني 1442

جاء التقويم الدراسي ضمن أوامر وزير التعليم الجديدة، حيث صدر قرار بخصوص عدد أسابيع الدراسة لتكون 15 أسبوع، وأسبوعين أختبارات، ليكون الإجمالي 17 أسبوعاً، ويمكنكم التعرف تفصيلياً علي التقويم من خلال الجدول.

بالإضافة إلي موعد بداية الدراسة في السعودية، سيكون يوم 15 يناير الجاري، وستعود العملية التعليمية عبر منصة مدرستي من جديد وفق أحدث قرار وزارة التعليم حتي الآن.