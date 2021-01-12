الشرطة الأمريكية تعلن استنفارا أمنيا أمام مقر تويتر

وشهد مقر "تويتر" تواجدا أمنيا مكثفا من قبل الشرطة الأمريكية، خوفا من اقتحام المبنى من قبل المتظاهرين الغاضبين.
كان الديمقراطيون قد طرحوا بمجلس النواب الأمريكى أمس الإثنين، تشريعا من مادة واحدة لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بتهمة "التحريض على التمرد" لدوره فى الهجوم على مبنى الكونجرس الأسبوع الماضى.
ويشير التشريع إلى أن ترامب ألقى خطابا وسط تجمع من قيام أنصاره، وأنه أدلى بتصريحات شجعت وأدت إلى أعمال فوضوية فى الكابيتول.
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