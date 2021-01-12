الشرطة الأمريكية تعلن استنفارا أمنيا أمام مقر تويتر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية استنفارا أمنيا بمحيط مبنى إدارة موقع "تويتر" العالمى، تحسبا لمظاهرات مرتقبة من قبل أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، احتجاجا على قرار إدارة الموقع بحجب حسابه الشخصى.





وشهد مقر "تويتر" تواجدا أمنيا مكثفا من قبل الشرطة الأمريكية، خوفا من اقتحام المبنى من قبل المتظاهرين الغاضبين.

كان الديمقراطيون قد طرحوا بمجلس النواب الأمريكى أمس الإثنين، تشريعا من مادة واحدة لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بتهمة "التحريض على التمرد" لدوره فى الهجوم على مبنى الكونجرس الأسبوع الماضى.

ويشير التشريع إلى أن ترامب ألقى خطابا وسط تجمع من قيام أنصاره، وأنه أدلى بتصريحات شجعت وأدت إلى أعمال فوضوية فى الكابيتول.