أعضاء بالحزب الجمهوري يطالبون بعزل ترامب

دعا ما يقرب من عشرين عضوًا جمهوريًا سابقًا في الكونجرس الأمريكي إلى مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في بيان مشترك يتهمه بـ "تنظيم تمرد على الدولة".

وتأتي حملة الحزب الجمهوري في نفس اليوم الذي كشف فيه أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون عن موادهم لعزل ترامب بسبب دوره في أعمال الشغب يوم الأربعاء في مبنى الكابيتول، والتي أجبرت المشرعين على الاختباء في مناطق آمنة وكلفت في النهاية حياة خمسة أشخاص على الأقل.

وحث أعضاء الحزب الجمهوري نوابهم في مجلسي النواب والشيوخ على عزل ترامب من منصبه وإرسال رسالة مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنف ضد الكونجرس، وفق ما نقلته ذا هيل.

كما رفضت الرسالة الحجج التي ساقها أولئك الذين قالوا إن عزل رئيس قريب جدًا من نهاية فترة ولايته أمر غير ممكن.

وقرر مجلس النواب الأمريكي تأجيل جلسة مناقشة عزل ترامب من منصبه، مع منح نائبه مايك بنس مهلة لمدة 24 ساعة للرد على عزل ترامب من منصبه، بواسطة المادة 25.