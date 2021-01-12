تعهد جديد لـ بايدن أمام الشعب الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عمله على وصول لقاح فيروس كورونا المستجد بشكل آمن ومجاني إلى كل أمريكي.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "إن تطعيم أمريكا سيكون أحد أكبر التحديات التشغيلية التي واجهناها على الإطلاق ، لكن إدارتي لن تدخر جهدًا لإنجاز ذلك".

وأضاف: "سنعمل على ضمان توزيع اللقاح بشكل سريع وعادل ومجاني لكل أمريكي".

وتتعرض الولايات المتحدة لهجمات لا هوادة فيها، تخسر عددًا أكبر من الأمريكيين بسبب كورونا كل يوم، مقارنة بالهجوم التاريخي على بيرل هاربور، أو أحداث 11 سبتمبر 2001.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسير برنامج التطعيم الخاص به بوتيرة أسرع من مثيله في أي دولة أخرى، وفقا لما وصفه به تقرير صحيفة ذا هيل الأمريكية، عبر عن تلك الكارثة التي يعاني منها كيانه أقل مما تعانيه الولايات المتحدة، بقوله: "كل ساعة نتأخر فيها، كلما كان الفيروس أسرع في الانتشار."

وحسب ذا هيل، "إذا أطلق الأمريكان خيالهم بأن كورونا لديه زي رسمي وعلم، فلن يترددوا في دعوة الرئيس الجديد للرد من خلال مطالبة الكونجرس بمنحه الصلاحيات المنصوص عليها في قانون سلطات الحرب بمجرد توليه منصبه في 20 يناير".