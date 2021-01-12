الاتحاد الأوروبي يهاجم إيران بسبب اليورانيوم

أكد الاتحاد الأوروبي أن رفع إيران لتخصيب اليورانيوم انتهاك صارم للاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى.
وقال الاتحاد في بيان: "رفع إيران لمستوى التخصيب في منشأة فوردو انتهاك للاتفاق النووي"، مطالبا بعدم التصعيد.
كما طالبت طهران بوقف التصعيد والعدول عن انتهاكات الاتفاق النووي، مرحبة بالجهود الرامية لعودة واشنطن للاتفاق النووي.
وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 90%، بعد أيام من إعلانها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بالمخالفة للقيود الواردة في الاتفاق النووي.
وأصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا للتعليق على رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.
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