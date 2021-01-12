"سي إن إن": استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف

أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، من منصبه، في رسالة له إلى الوزارة.

ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.