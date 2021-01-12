جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لم تذكر اسمه، أن مكتب التحقيقات الفدرالى "إف بى آى" حصل على معلومات بإمكانية أن تشهد جميع الولايات الأمريكية الـ 50 احتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية بالتزامن مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
من جهة أخرى، أفادت قناة "ABC" بأن مكتب التحقيقات، لديه مذكرة تشير إلى أن "احتجاجات مسلحة مخطط لها أمام مقرات "الكابيتول" فى كل الولايات فى الفترة من 16 وحتى 20 يناير على الأقل"، وكذلك فى واشنطن حيث مقر الكونجرس من 17 وحتى 20 من الشهر ذاته.
وتحذر المذكرة من أن مجموعة من المسلحين يخططون للتوجه إلى واشنطن يوم 16 يناير الجارى فى حال حاول الكونجرس عزل ترامب بموجب التعديل الـ 25 فى الدستور الأمريكى، وأن المجموعة توعدت بـ "انتفاضة ضخمة" فى حال حدث ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخطيط لاحتجاجات مسلحة فى أمريكا .. وترامب يعلن الطوارئ فى واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.