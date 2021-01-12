تخطيط لاحتجاجات مسلحة فى أمريكا .. وترامب يعلن الطوارئ فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لم تذكر اسمه، أن مكتب التحقيقات الفدرالى "إف بى آى" حصل على معلومات بإمكانية أن تشهد جميع الولايات الأمريكية الـ 50 احتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية بالتزامن مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

من جهة أخرى، أفادت قناة "ABC" بأن مكتب التحقيقات، لديه مذكرة تشير إلى أن "احتجاجات مسلحة مخطط لها أمام مقرات "الكابيتول" فى كل الولايات فى الفترة من 16 وحتى 20 يناير على الأقل"، وكذلك فى واشنطن حيث مقر الكونجرس من 17 وحتى 20 من الشهر ذاته.

وتحذر المذكرة من أن مجموعة من المسلحين يخططون للتوجه إلى واشنطن يوم 16 يناير الجارى فى حال حاول الكونجرس عزل ترامب بموجب التعديل الـ 25 فى الدستور الأمريكى، وأن المجموعة توعدت بـ "انتفاضة ضخمة" فى حال حدث ذلك.