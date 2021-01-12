واشنطن ترفع السرية عن معلومات بشأن ارتباط إيران بتنظيم القاعدة

جدة - نرمين السيد - قال موقع "العربية" نقلا عن مصدرين مطلعين، إن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، سيعلن اليوم الثلاثاء عن معلومات استخباراتية رُفِعت عنها السرية، تتهم إيران بأنها ذات صلة مع تنظيم القاعدة الإرهابى.





يأتى ذلك شمن تحركات إدارة ترامب ضد إيران فى اللحظات الأخيرة قبل أن يتسلم السلطة الرئيس المنتخب جو بايدن. وفى إجراء مماثل، رفعت الإدارة الأمريكية، السرية أيضًا عن وثائق بشأن استخدام إيران للأسلحة الكيمياوية إبان حرب "ليبيا - تشاد" بين عامى 1978 و1987، وفقًا لما نشره بومبيو فى وقت سابق على "تويتر".

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