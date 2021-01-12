بومبيو يجهز مفاجأة للنظام الإيراني

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يعتزم اتهام إيران بوجود علاقات بينها وبين تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت الوكالة، إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعتزم اتهام إيران بامتلاك علاقات مع تنظيم القاعدة بالاعتماد على معلومات استخبارية رفعت السرية عنها مؤخرا خلال كلمة في نادي الصحافة الوطني في واشنطن".

فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن رفع إيران لتخصيب اليورانيوم انتهاك صارم للاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى.

وقال الاتحاد في بيان: "رفع إيران لمستوى التخصيب في منشأة فوردو انتهاك للاتفاق النووي"، مطالبا بعدم التصعيد.

كما طالبت طهران بوقف التصعيد والعدول عن انتهاكات الاتفاق النووي، مرحبة بالجهود الرامية لعودة واشنطن للاتفاق النووي.