بلا أعراض.. تفاصيل إصابة رئيس البرتغال بكورونا

كشفت الرئاسة البرتغالية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إصابة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكر البيان أن الرئيس البالغ من العمر 72 عاما، لم تظهر عليه أية عوارض مرضية وهو يخضع لحجر صحي في مقر سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.
وأصيب الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق ما نقلته فرانس برس.
وكان الرئيس البرتغالي قد دخل الحجر الصحي عقب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وفي بيان نشره مكتبه، قال إن المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة "كاسا سيفيل"، وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرئيس.
يذكر أن الرئيس البرتغالي ينتظر التصويت في انتخابات الرئاسة المقرر لها في 24 يناير الجاري.
وأعلنت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو أن البرتغال ستقدم 22 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لتغطية جميع السكان من إجمالي الإمدادات التي طلبها الاتحاد الأوروبي.
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