تويتر يغلق 70 ألف حساب منذ اقتحام الكونغرس

قالت شركة تويتر، الإثنين ، إنها أوقفت أكثر من 70 ألف حساب منذ الجمعة الماضية في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي قام بها حشد مؤيد للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد لترامب في مبنى الكابيتول.
وأضاف موقع التواصل الاجتماعي إن العديد من الأشخاص الذين تم تعليق حساباتهم لديهم حسابات متعددة، مما أدى إلى زيادة أعداد الحسابات التي تم إغلاقها، وفقا لشبكة إن بي سي نيوز.
وقال موقع تويتر في بيان يوم الاثنين "هذه الحسابات قامت بالمشاركة محتوى ضار مرتبط بجماعة كيو أنون ـ QAnon على نطاق واسع وكانت مخصصة في المقام الأول لنشر نظرية المؤامرة عبر منشوراتها."
وكان قد علق تويتر الأسبوع الماضي بشكل دائم حساب الرئيس دونالد ترامب على تويتر بعد أن قال إنه استخدم لغة "تُفسر على أنها دعم لمن يرتكبون أعمال عنف في مبنى الكابيتول الأميركي" وقضايا أخرى.
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