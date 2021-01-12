تحذير طويل الأجل.. الأرصاد السعودية تعلن تطورات حالة الطقس اليوم

أطلق المركز الوطني السعودي للأرصاد، تحذيرا طويل الأجل، وسط وجود تنبيهات من منطقتَي عسير والباحة.
وقال المركز إن منطقة عسير تشهد أمطارًا رعدية، وضبابًا، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد ورفيدة والحرجة والنماص.
وتشهد منطقة الباحة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، من صباح اليوم الثلاثاء.
وتشهد مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر مساء الثلاثاء.
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