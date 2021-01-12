كوبا ترد على قرار أمريكا بإعادتها لقائمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وقال برونو رودريجيز باريليا وزير الخارجية الكوبى، عبر "تويتر"، يوم الاثنين، إنه يتضح لجميع من يهتم بقضية الإرهاب أن هذه الخطوة تمثل الانتهازية السياسية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن إعادة كوبا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، متهمة إياها بدعم قادة جماعة "جيش التحرير الوطنى" المتمردة اليسارية الناشطة فى كولومبيا.