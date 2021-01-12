استطلاع: 53% من الأمريكيين يؤيدون ترك ترامب لمنصبه

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع جديد للرأى، أن غالبية الناخبين الأمريكيين يرون ضرورة أن يقدم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، استقالته من منصبه وذلك بعد تحريضه لأنصاره لاقتحام مقر الكونجرس.





ووفقا لنتائج الاستطلاع الذى أجرته جامعة كوينيبياك الأمريكية، فإن 56% من المشاركين فيه حملوا ترامب المسؤولية مباشرة عن الحصار العنيف للكونجرس والذى نجم عنه سقوط خمسة قتلى. بينما رأى 53% من المشاركين ضرورة أن يقدم ترامب استقالته بينما يعتقد 52% منهم أنه ينبغى إقصاؤه عن السلطة. وكان نواب ديمقراطيون بمجلس النواب بالكونجرس قد تقدموا بمشروع قرار للمطالبة بعزل الرئيس ترامب بسبب اتهامهم له بتحريض المتظاهرين.

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