ترامب يلقي باللوم على حركة أنتيفا في اقتحام الكونجرس

ألقى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، باللوم في اقتحام مبنى الكونجرس، على حركة أنتيفا.
ووافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن، بداية من اليوم وحتى 24 يناير.
ومن ناحية أخرى، أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، من منصبه، في رسالة له إلى الوزارة.
ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.
فيما ألقت السلطات الأمريكية القبض على ضابطين في الكونجرس الأمريكي، وذلك بتهمة الضلوع في أحداث الشغب بمبنى الكونجرس.
كما يخضع أكثر من 10 من ضباط شرطة الكابيتول للتحقيق للاشتباه في دعمهم أو تعاونهم مع مثيري الشغب.
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