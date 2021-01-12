نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناتور أمريكي: "سنعمل على منع ترمب من تولي أي منصب اتحادي في المستقبل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس، لإعداد قرار لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أحداث الكابيتول.

وقال النائب توم ريد، إن أعضاء جمهوريون في الكونغرس يعدون قرارا لمساءلة ترمب عن أحداث الكابيتول، مضيفا: "سنعمل على منع ترمب من تولي أي منصب اتحادي في المستقبل"، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

يذكر أن عدد من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا مقر الكونجرس الأمريكي، وقاموا بأعمال شغب، الأمر الذي أثار استياءا واسعا.