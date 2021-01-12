أخطر المراحل.. ألمانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لأحدث إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، فقد تم رصد 12,802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقارنة بـ 12497 حالة تم تسجيلها بالأمس.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا منذ تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و933826 شخصا.

وأشارت البيانات، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بمقدار 891 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 41577 وفاة.

بدأ لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد Covid-19، الذي تمت الموافقة على استخدامه من قبل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، في الوصول إلى ألمانيا أمس الاثنين، وفقًا لوزير الصحة في البلاد.

وقال ينس سبان لمحطة ZDF الألمانية العامة "تسليم ... اللقاح من موديرنا سيجري اليوم ... غدا سيذهب إلى الولايات الفيدرالية ويمكنهم بعد ذلك البدء في التطعيم".

وأضاف أنه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021 "نتوقع مليوني جرعة من موديرنا، وخلال هذا العام طلبنا 50 مليون جرعة".

وعززت ألمانيا، أمس الاثنين، قيودها الخاصة والاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد Covid-19 اليوم الاثنين، والتي تشمل إغلاق المدارس لفترة أطول وتشديد قيود السفر. ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات حتى 31 يناير على الأقل.

وستناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد الإجراءات إلى ما بعد الأول من فبراير مع قادة الولايات الفيدرالية في 25 يناير.