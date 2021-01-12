لاحتواء أزمة تفشي كورونا.. ملك ماليزيا يعلن حالة الطوارئ بالبلاد حتى أغسطس المقبل

أعلن ملك ماليزيا، السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، حالة الطوارئ العامة في البلاد حتى الأول من أغسطس المقبل، لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19، بحسب وكالة الأنباء الحكومية برناما.

ويمكن رفع حالة الطوارئ عاجلًا إذا كان من الممكن السيطرة على عدد حالات الفيروس وتقليله قبل ذلك الحين.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية عن أكثر من 2000 إصابة جديدة بـ Covid-19 في البلاد أمس، الاثنين.

كما تم اكتشاف السلالة الجديدة البريطانية للمرض في ماليزيا لأول مرة أمس، الاثنين.

ويأتي قرار الملك كاجراء احترازي عاجل أمام وتيرة ارتفاع الأعداد لعدم وصول ماليزيا لمعدلات أعلى.

وأعلنت بريطانيا في ديسمبر الماضي، عن اكتشافها سلالة جديدة لفيروس كورونا، كوفيد-20، تحورت في إنجلترا، وأصابت أعداد كبيرة من البريطانيين، ربما نصف الحالات الجديدة التي أعلن عنها خلال الأسابيع الماضية.

لكنها قالت في الوقت ذاته إن السلالة ليست خطرًا فتاكًا في أعراضها وأنها تعمل على نقل العدوى بشكل أسرع، وهذه هي خطورتها الحقيقة.