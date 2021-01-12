بعد أكثر من عام من تفشيه.. دولة في المحيط الهادي تسجل أول إصابة بـ كورونا

أعلن أرخبيل ميكرونيزيا في المحيط الهادي، أمس الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما كان من آخر الدول التي نجت من الوباء حتى الآن.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال الرئيس ديفيد بانويلو إن هذا الخبر «مقلق» بالنسبة إلى أرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 100 ألف نسمة، موضحا أن الشخص المصاب تحت مراقبة دقيقة.

وأضاف في كلمة متلفزة: "لهذا السبب، يجب على جميع المواطنين التزام الهدوء. لا داعي للهلع لأن الوضع تحت السيطرة".

وأوضح بانويلو أن المصاب بحار في سفينة «تشيف مايلو» الحكومية، مؤكدا أن المصاب وزملاءه بقوا على متن السفينة الراسية في بحيرة، ويخضعون للمراقبة المستمرة.

واستطاعت دول جزر المحيط الهادي أن تحمي نفسها من الوباء، حيث قررت في وقت مبكر إغلاق حدودها رغم التكلفة الباهظة لهذا الإجراء على اقتصاداتها التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، ولكن بقيت المدارس والكنائس والمتاجر مفتوحة.

وتم اعتماد هذا النهج الحذر بسبب ضعف أنظمة المستشفيات في هذه البلدان وارتفاع معدل انتشار السمنة ومشاكل القلب بين سكانها.

وأبلغت كل من فانواتو وجزر سليمان وجزر مارشال وساموا وميكرونيزيا، عن إصابة واحدة على الأقل، لكن لم يبلغ أي منها عن انتشار محلي للفيروس على أراضيها.