الاتحاد الأوربي: نسعى لشطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالعراق مارتن هوث، أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من قبل الاتحاد الأوروبي واعضائه من أجل شطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.
وذكر سفير الاتحاد الأوروبي في العراق في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة الرأي الأردنية: قوى أجنبية تستخدم العراق كساحة قتال بالوكالة.
وحذر سفير الاتحاد الأوروبي ببغداد من خطر تحول العراق لدولة فاشلة، مؤكدا أن ذلك الفشل يحمل تداعيات كارثية للمنطقة بأكملها.
وكان مارتن هوث قد شارك في وقت سابق في الاستعراض العسكري بمناسبة مرور ١٠٠ سنة على تأسيس الجيش العراقي - حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر "مبروك يا عراق!"
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