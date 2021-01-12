نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 12802 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، خلال الساعات الـ 24، 12802 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.933.826 إصابة.

وبحسب ت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، ارتفعت الوفيات بواقع 891 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 41577 وفاة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور الوباء في ألمانيا.

وقد جرى تشديد الإجراءات في البلاد، منذ 16 ديسمبر الماضي، حيث تم إغلاق جميع المؤسسات، باستثناء محلات البقالة والأجهزة الصغيرة وبيع الأدوية والصيدليات وأخصائي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد ومتاجر الحيوانات الأليفة والمؤسسات الطبية.

وطُلب من السكان عدم مغادرة المنازل دون سبب وجيه، وطلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من وجهة نظر انتشار الوباء، اجتياز اختبار مزدوج لـ COVID-19 عند وصولهم إلى ألمانيا.