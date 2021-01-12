عاجل.. انفجار منجم ذهب شرقى الصين

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات –فى بيان اليوم- إن الحادث وقع فى منجم الذهب بمدينة "تشيشيا" فى مقاطعة شاندونج شرقى الصين، مشيرة إلى أنه بسبب الأضرار التى لحقت بنظام إشارات الاتصال أثناء الانفجار لم يتمكن رجال الإنقاذ حتى الآن من الاتصال بالعمال المحاصرين.

وبحسب السلطات، فأنه لم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث، فيما يواصل رجال الإنقاذ جهودهم لتحديد مكان العمال المحاصرين وإنقاذهم.