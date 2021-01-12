سفير الاتحاد الأوروبى بالعراق: قوى أجنبية تستخدم بغداد كساحة قتال بالوكالة

جدة - نرمين السيد - قال مارتين هوث، سفير الاتحاد الأوروبى ببغداد، إن هناك قوى أجنبية تستخدم العراق كساحة قتال بالوكالة، مشيرا إلى أن خطر تحول العراق لدولة فاشلة يحمل تداعيات كارثية للمنطقة.





وأضاف هوث، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إننا "نبذل جهدنا لشطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر". يشار إلى أن صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، كانت قد حذرت من أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سيواصل مخططاته العدوانية والتوسعية، لافتة إلى أنه يتجه لفتح جبهة جديدة فى الشرق الأوسط، إذ يتطلع الآن نحو العراق.

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