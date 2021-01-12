روسيا تمدد حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى فبراير

جدة - نرمين السيد - وكان قد أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء فى وقت سابق من ديسمبر الماضى، ويُعتقد أنها بدأت فى سبتمبر فى منطقة "كنت" جنوب شرقى إنجلترا ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 %.

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