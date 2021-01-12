جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الألمانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 ألفا و802 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى للإصابات فى ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و933 ألفا و826 حالة.





وبحسب معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، تم تسجيل 891 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 41 ألفا و29 حالة. وأفادت البيانات بأن حوالى مليون و525 ألفا و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 334 ألفا و800 حالة نشطة فى البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل 12.802 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.