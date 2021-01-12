روسيا تمدد حظر الطيران مع بريطانيا

قررت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى فبراير 2020 مع المملكة المتحدة، التي تشهد انتشارا لسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة في بيان لها إنه تم اتخاذ قرار تمديد حظر الطيران المؤقت مع المملكة المتحدة (بريطانيا) لضمان حماية الصحة العامة في روسيا.
وقامت روسيا في 22 ديسمبر الماضي بتعليق الرحلات مع المملكة بعد ظهور هناك سلالة جديدة لفيروس كورونا، تعد أكثر شراسة وانتشارا، وقامت العديد من الدول الأخرى أيضا بتعليق الرحلات مع المملكة المتحدة.
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