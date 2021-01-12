مدفعية الجيش السوري تواصل قتال الإرهابيين وتقصف عدة مواقع

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الجيش السوري قصفت صباح اليوم الثلاثاء، عدة مواقع بمناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي للقضاء علي العناصر الإرهابية المتواجدة في تلك المناطق.

وأشار المرصد السوري الي ان قوات الجيش السوري تستهدف منذ منتصف ليل الأمس بالقذائف والرشاشات الثقيلة أماكن في العنكاوي والعمقية وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتي الان.

وفي إطار سلاح الطيران ذكر المرصد أن طائرات استطلاع في أجواء منطقة خفض التصعيد واصلت تحليقها بحثا عن العناصر الإرهابية .

ويشار إلي أن الفصائل استهدفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام في معسكر جورين بريف حماة الشمالي الغربي، وقرية معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

كما نفذت القوات السورية قصفًا مدفعيًا على مواقع الفصائل في قرية البارة ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري.