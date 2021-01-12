تحذير خطير.. إعلان هام من الصحة العالمية بشأن السلالة الثالثة من كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار العدوى السريعة لسلالات فيروس كورونا كورونا الجديدة ممل يثقل كاهل المستشفيات؛ وذلك بعد اكتشاف سلالة ثالثة من الفيروس في اليابان.

وقال الدكتور تيدروس إدهانوم، المدير العام للصحة العالمية، على حساب المنظمة الرسمي عبر "تويتر"، إن "السلالة الجديدة المكتَشفة والتي وجدت في اليابان؛ يمكن أن تؤدي إلى قفزة للإصابات بالمرض وعدد المرضى في المستشفيات؛ الأمر الذي يثير مشاكل كبيرة بالنسبة للموظفين الطبيين والمستشفيات التي اقترب بعضها من نقطة الانهيار".

وأكد تيدروس أدهانوم، أنه "يجرى حاليا تنظيم اجتماع لمناقشة متغيرات الفيروسات وتسلسلها، وتحديد الأولويات العالمية؛ مشددًا على الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلا إنه: "مع تزايد السلالات؛ فإن من الممل جدًّا السماع كل مرة عن ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية، ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغيرها من الأمور؛ لكن الفيروس لا يمل منا".

وأضاف أنه "سيتم الكشف عن منشأ فيروس كورونا، والدراسات ستبدأ من مدينة ووهان الصينية والبحث عن الحالات الأولى؛ حيث ستمثل براهين علمية وأرضية للدراسات على المدى الطويل".

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية قد أشار أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "كلما انتقل الفيروس كلما كان احتمال تغيره مرتفعا".

كانت السلطات في اليابان أعلنت، أمس الأحد، رصد سلالة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، بخلاف تلك السلالة المكتشفة مؤخرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأعلنت اليابان رصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة المتحورة لأشخاص قادمين من البرازيل.

ويجري المسؤولون في اليابان بحث مفصل حول سلالة كورونا الجديدة، وما إذا كانت تسبب أعراضا شديدة ومدى فعالية اللقاحات أمامها.

وقال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان تاكاجي واكيتا، إن "السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا".