بعد عمليات إجرامية ومقتل مدنيين.. الجيش السوداني يتحرك نحو الحدود مع إثيوبيا

أفادت مصادر سودانية، بأن القوات المسلحة تقوم بتعزيز وجودها على الحدود بعد مقتل مدنيين على يد ميليشيا إثيوبية، قامت بالعملية الإجرامية، وفق ما أفادت به شبكة العربية.

وأورد موقع تاق برس الإخباري، ما أكده قائد المنطقة الشرقية على الحدود السودانية الاثيوبية اللواء ركن احمدان محمد خير، من قدرة القوات المسلحة على بسط سيطرتها وتأمين الحدود السودانية.

وأضاف أن عمليات القوات المسلحة وإعادة الانتشار والانفتاح في المنطقة تأتي في اطار تأمين الحدود السودانية معربا عن شكر القوات المسلحة لمواطني قرى الشريط الحدودي لمساندتها الجيش مشيرا الى حاجة مناطق الحدود الى بسط الخدمات والتنمية من أجل تحقيق الاستقرار وتعمير مناطق الحدود.

واطلع والي القضارف سليمان علي خلال الزيارة التي قام بها أمس الاثنين برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية، على مجمل الأوضاع الأمنية بمناطق الشريط الحدودي من خلال التنوير الذي تلقاه من قادة القوات الأمنية.

وأكد والي القضارف دعم الحكومة الكامل لمجهودات الجيش على الشريط الحدودي مع اثيوبيا.

وقال الوالي “لن تفرط في شبر من اراضي الوطن وسنفرض سيادة الدولة على كل حدودنا الدولية مضيفا أن ما حدث من تفريط على الاراضي السودانية كان نتاج لضعف الدولة والقرار السياسي في عهد النظام البائد" .

وكشف الوالي عن خطة محكمة وضعتها الحكومة لتنفيذ مشاريع تنمية واعمار على الشريط الحدودي لتعزيز ما حققه الجيش وتحقيق الاستقرار بتلك المناطق.