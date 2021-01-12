روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة حتى فبراير 2021

وقال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا- في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة يهدف إلى حماية الصحة العامة.
وأضاف البيان أن قرار تمديد تعليق الرحلات الجوية ساري حتى يوم 1 فبراير 2021.
جدير بالذكر أن روسيا علقت الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة يوم 22 ديسمبر 2020؛ لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
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