واشنطن تدعو السفير الروسي لديها لحضور حفل تنصيب بايدن

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة دعت ممثلي روسيا لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر يوم 20 يناير الجاري.
وأكدت السفارة الروسية في واشنطن ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الثلاثاء ـ أنه "من المقرر أن تكون المشاركة على مستوى السفراء".
وجرت العادة على حضور السفراء الجانب لمراسم تنصيب الرؤساء في الولايات المتحدة، ومن المتوقع في هذا العام أن يكون الحضور قليلا، ولم يكن من الواضح ما إذا كان هناك متسع للدبلوماسيين.
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