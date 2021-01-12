بقرار المحكمة.. إعادة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المحقق فادي صوّان

أصدرت محكمة التمييز الجزائية، قرارا بإعادة، ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المحقق العدلي فادي صوّان لاستكمال التحقيقات بعد طلبه بالإعفاء من متابعة سير التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني منذ أغسطس الماضي.
وكان القاضي صوان قد جمّد تحقيقاته قبل نحو شهر بعد طلب النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل تنحيته عن الملف لـ«الارتياب المشروع»، من دون موجبٍ قانوني أو تبريرٍ منطقي.
وكان انفجار ضخم وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي حيث هز العاصمة اللبنانية بيروت وخلف وراءه دمارا هائلا في البنية التحتية للمدينة بالإضافة الي عشرات القتلي ومئات المصابين والمتغيبين.
وقدر محافظ بيروت وقتها الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.
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