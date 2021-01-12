الجيش السودانى يعزز تواجده على الحدود مع إثيوبيا بعد مقتل مدنيين

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر سوداني، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السودانى بدأ فى تعزيز وجوده على الحدود بعد مقتل مدنيين على يد ميليشيا إثيوبية، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





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