خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى الولايات المتحدة ارتفع إلى 22 مليونا و613 ألفا و782 حالة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 376 ألفا و60 حالة.

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