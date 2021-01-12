سفير برلين يلتقي جعجع..ألمانيا تدخل على خط الأزمة اللبنانية

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ببيروت اندرياس كيندل. وحضر اللقاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية بلبنان ميشائيل رويس، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وتجدر الإشارة الي ان الدولة اللبنانية تشهد أزمة طاحنة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد وكذلك عدم تشكيل حكومة حتي الآن بجانب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد وهو ناينذر بكارثة قد تحل بالدولة اللبنانية دفعت الكثير من أبناء الشعب اللبناني للتعبير عن ضيق العيشة.

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