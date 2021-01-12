متزامنة في جميع الولايات.. تحذير خطير من الـ FBI بشأن احتجاجات مسلحة قبل تنصيب بايدن

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي " FBI"، اليوم الثلاثاء، من وجود خطط للقيام باحتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين وفي واشنطن العاصمة؛ وذلك خلال الأيام القادمة التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مما أثار مخاوف من المزيد من إراقة الدماء بعد الحصار المميت الذي وقع الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، أشارت مذكرة داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 16 يناير، قد تشهد جميع أنحاء البلاد موجة واسعة من الاحتجاجات وقد تمتد حتى حفل تنصيب بايدن في 20 يناير.

ووفقًا لاثنين من مسئولي إنفاذ القانون، الذين اطلعوا على تفاصيل المذكرة ونقلوها إلى وكالة "أسوشيتد برس"، فإن المحققين يعتقدون أن بعض الأشخاص أعضاء في جماعات متطرفة.



وتقول المذكرة، وفقا لما ذكره أحد المسئولين: "يجري التخطيط للاحتجاجات المسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين من 16 يناير حتى 20 يناير على الأقل، وفي مبنى الكابيتول الأمريكي "الكونجرس" من 17 يناير حتى 20 يناير". واشترط المسئولون، غير مصرح لهم بالتحدث علنا، عدم الكشف عن هويتهم".

كما أشارت المذكرة إلى أن هناك تهديدات من "ثورة مسلحة" لو تم الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكى، والذي ينص على أن ذلك ممكن إن كان نائب الرئيس مايك بنس على رأس القائمة مع غالبية مسئولى حكومة ترامب للموافقة على أن الرئيس غير لائق للمنصب ومصادرة السلطة منه مؤقتا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لا يركز على الاحتجاجات السلمية ولكن "على أولئك الذين يهددون سلامتهم وسلامة المواطنين الآخرين بالعنف وتدمير الممتلكات".

وصرح الجنرال في الجيش دانيال هوكانسون، رئيس مكتب الحرس الوطني ، للصحفيين يوم الاثنين بأن "حراسنا في كل ولاية ينسقون عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون المحلية لتقديم أي دعم مطلوب".

وجاءت أعمال الشغب بعد أسابيع من الدعوات على الإنترنت في عاصمة البلاد في الأيام الأخيرة لرئاسة دونالد ترامب. وكانت هناك عدة اعتقالات، وتم تعليق ما لا يقل عن ضابطي شرطة في الكابيتول، أحدهما التقط صورة سيلفي مع مثيري الشغب، والآخر ارتدى قبعة اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وتم إيقافهم. ووفقًا للمشرعين، يخضع 12 آخرون على الأقل للتحقيق.

ويأتى هذا في الوقت الذي تصعد فيه الأجهزة الأمنية فى الولايات المتحدة من إجراءاتها قبيل يوم التنصيب، حيث تستعد لاحتمال المزيد من أعمال العنف عقب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقد أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إعلان الطوارئ للعاصمة واشنطن من الآن وحتى 24 يناير.

وجاء القرار بعد ساعات من تحذير السلطات من تهديدات أمنية خلال أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.