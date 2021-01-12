بدءا من الخميس.. فرض حالة طوارئ وحظر التجول في لبنان لمدة 11 يوما

وقالت وسائل إعلام محلية إن تلك الإجراءات العاجلة ستدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل وتنتهي في 25 يناير،وسجلت السلطات اللبنانية حتى الآن ما يزيد على 222 ألف حالة إصابة ونحو 1600 حالة وفاة جراء الفيروس.
ومع هذا، فإنه سوف يتم فرض حظر تجول نهاري وليلي ابتداء من الخميس وحتى 25 يناير الجاري.
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