بدءا من الخميس.. فرض حالة طوارئ وحظر التجول في لبنان لمدة 11 يوما

أعلنت جهات حكومية في جمهورية لبنان، عن نية السلطات اللبنانية فرض حالة الطوارئ في البلاد وفرض حظر تجول كامل لمدة 11 يوما نظرا لارتفاع حالات الإصابة بـ "كوفيد-19".



وقالت وسائل إعلام محلية إن تلك الإجراءات العاجلة ستدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل وتنتهي في 25 يناير،وسجلت السلطات اللبنانية حتى الآن ما يزيد على 222 ألف حالة إصابة ونحو 1600 حالة وفاة جراء الفيروس.

وذكرت قناة الـ"NBN" أنّه سيتم إعلان حالة الطوارئ في لبنان ابتداءً من يوم الخميس 14 يناير الجاري وحتى 25 منه، وهي قابلة للتمديد وفق النتائج.

ومع هذا، فإنه سوف يتم فرض حظر تجول نهاري وليلي ابتداء من الخميس وحتى 25 يناير الجاري.