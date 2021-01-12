الاحتلال الإسرائيلي يعقتل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

قال مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين، منتصر سمور - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "قباطية" جنوب جنين واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، كما اعتقلت فلسطينيا في مخيم جنين وآخر من بلدة "برقين"، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وفي محافظة رام الله والبيرة، داهمت قوات الاحتلال الاحتلال قرية "عابود" شمال غرب رام الله، واعتقلت فلسطيني، بالإضافة إلى اعتقال أسير محرر من بلدة "كفر مالك"، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من طولكرم، ومن بلدة طمون جنوب طوباس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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