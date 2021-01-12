رقم هائل.. تويتر يكشف عدد الحسابات التي أغلقها منذ اقتحام الكونجرس

أعلنت شركة تويتر، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت أكثر من 70 ألف حساب مرتبط بحركة التآمر اليمينية المتطرفة "كيو أنون" في ضوء أعمال العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي، التي جرت الأسبوع الماضي.

وقام حشد مؤيد للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة الماضية بأعمال الشغب دامية في مبنى الكابيتول.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قالت منصة التواصل الاجتماعي إنها بدأت حذف الحسابات التي شاركت محتوى "كيو أنون" على نطاق واسع يوم الجمعة، في أعقاب أعمال الشغب، التي ندلعت في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعي، أن عديدًا من الأشخاص الذين تم تعليق حساباتهم لديهم حسابات متعددة، ما أدى إلى زيادة أعداد الحسابات التي تم إغلاقها.

وقال موقع "تويتر": "هذه الحسابات قامت بمشاركة محتوى ضار مرتبط بجماعة كيو أنون ـ QAnon على نطاق واسع، ونشر نظرية المؤامرة عبر تغريداتها".

وأكد متحدث رسمي يوم الثلاثاء أنه "منذ يوم الجمعة، تم تعليق أكثر من 70 ألف حساب نتيجة لجهودنا، مع وجود حالات كثيرة لفرد واحد يدير حسابات عديدة".

وجدير بالذكر أن حركة "كيو- آنون" هي حركة مؤامرة يمينية تزعم أن الرئيس دونالد ترامب يقاتل ضد عصابة عالمية لممارسة الجنس مع الأطفال تضم أعضاء في الحزب الديمقراطي الأمريكي.

وكان "تويتر" قد علق الأسبوع الماضي، بشكل دائم، حساب الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قال إنه استخدم لغة "تفسر على أنها دعم لمَن يرتكبون أعمال عنف في مبنى الكابيتول الأمريكي" وقضايا أخرى.

وقد أثار ترامب، في العديد من التغريدات، مؤيديه بمزاعم بشأن تزوير الانتخابات، وشجعهم على السير إلى مبنى الكابيتول.

بعد أن حذف موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي حسابه الشخصي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة، مشيرًا إلى أنه «يتفاوض مع مواقع أخرى مختلفة»، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.